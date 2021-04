Année record pour les nouvelles capacités en énergies renouvelables à travers le monde

Plus de 80% de toutes les nouvelles capacités d'électricité mises en place l'an dernier exploitent des sources d'énergie renouvelables. Le solaire et l'éolien comptent pour 91% de ces nouvelles capacités.

"La croissance relative des énergies renouvelables s'explique en partie par le fléchissement, en termes nets, de la capacité de production d'électricité à partir de combustibles fossiles en Europe, en Amérique du Nord et, pour la première fois, en Eurasie", relève l'IRENA. Au total en 2020, 60 GW de capacités nouvelles à base de combustibles fossiles ont vu le jour, contre 64 GW l'année précédente, ce qui montre que le tassement de l'expansion des combustibles fossiles se poursuit.

"Ce que ces chiffres révèlent, c'est une histoire tissée de résilience et d'espoir. Malgré les défis et l'incertitude qui ont plané sur 2020, les énergies renouvelables sont devenues une source d'optimisme fondamental pour un avenir meilleur, plus équitable, résilient, propre et juste", a déclaré le Directeur général de l'IRENA, Francesco La Camera. "Malgré cette période éprouvante, 2020 marque, comme nous l'avions prévu, l'avènement de la décennie des énergies renouvelables."