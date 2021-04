Des données de 500 millions de comptes Facebook mises en ligne: comment savoir si vous êtes concerné?

Des données concernant plus de 500 millions d’utilisateurs Facebook et issues d’une fuite survenue en 2019, dont des adresses e-mail et des numéros de téléphone, ont été mises en ligne sur un forum de hackers, a rapporté samedi le site Business Insider, confirmant les informations d’un expert en cybercriminalité.

Comment savoir si vous êtes concerné ?

Le hacker éthique flamand Inti De Ceukelaire a créé un site web, benikerbij.be, où vous pouvez vérifier si votre numéro de téléphone fait partie de ceux qui ont fuité – le site est actuellement indisponible en raison du nombre élevé de visiteurs. Il a pris cette décision face à l’inaction de Facebook. Il n’y a pas que les numéros de téléphone qui sont concernés par cette fuite : des identifiants, des noms complets, dates de naissances et parfois mêmes l’adresse électronique, le sexe, la date de création du compte, le lieu, le précédent et la bio de comptes ont été mis en ligne, « en fonction de ce qui était rempli et public », explique De Ceukelaire, selon Het Laatse Nieuws. De nombreux politiciens et Flamands célèbres font partie des victimes. C’est le cas du virologue Marc Van Ranst.