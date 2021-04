Zidane a tranché: pas d’Eden Hazard en Ligue des champions face à Liverpool

« Le plus important est qu’il soit serein au sujet de son retour et qu’il ait totalement récupéré », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid à propos du Brainois lundi lors de sa conférence de presse précédant le duel face aux Reds.

Une opération avait été évoquée pour enlever la plaque en métal à la cheville du Brainois, qui serait à l’origine de ses nombreuses blessures, mais une période de repos a été privilégiée.

« Nous avons besoin de tous les joueurs », poursuit l’entraîneur merengue. « Toujours. Je n’aime pas quand l’un d’eux est blessé. D’autant plus cette année, où on a eu beaucoup de blessés. J’espère récupérer Eden le plus vite possible. Nous avons récupéré certains joueurs, il nous en manque encore quelques-uns, que j’espère retrouver d’ici la fin de la saison ».