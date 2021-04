Vaccination: pourquoi il ne sera pas possible de s’inscrire sur une liste d’attente dès ce mardi à Bruxelles

A partir de ce mardi, un nouvel outil de prise de rendez-vous sera mis en place pour gérer l’afflux des volontaires «last minute», dans les centres de vaccination en Flandre et en Wallonie. A noter que Bruxelles a décidé de faire appel à la plateforme en ligne Doctena, jugée plus simple, pour gérer les rendez-vous pour les vaccinations en Région bruxelloise. L’outil, qui est déjà utilisé dans d’autres pays, devrait être opérationnel dans une dizaine de jours pour les habitants de la capitale.

Dès ce mardi donc, les Wallons et les Flamands de plus de 18 ans souhaitant se faire vacciner au plus vite pourront s’inscrire via la plateforme Qvax et attendre leur tour sur une sorte de banc de réserve. Les autorités précisent que le système ne fonctionnera pas selon la règle du premier arrivé, premier servi, mais selon les critères d’éligibilité fixés par la taskforce vaccination pour les groupes cibles prioritaires. Les candidats plus âgés ou présentant des comorbidités passeront toujours avant les autres.