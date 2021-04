Autotests disponibles dès ce mardi: Test Achats émet des réserves

Pour le moment, deux autotests ont été validés par l’AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), ceux développés par les firmes Roche et Biosynex, a précisé le ministre.

Les critiques de Test Achats

Ce nouvel outil dans la lutte contre le coronavirus ne fait cependant pas l’unanimité. « Les autotests ne sont pas le remède miracle espéré ! » alerte dans un communiqué l’organisation des consommateurs.

Pour Test Achats, il y a peu de preuves scientifiques que ces tests soient utiles pour les asymptomatiques. « Nous regrettons dès lors que cette 'stratégie de testing 2.0' n’ait pas d’abord été évaluée dans le cadre de projets pilotes dans notre pays avant de l’organiser à grande échelle » indique l’organisation qui demande au gouvernent de suivre l’impact de cette stratégie et de mettre les résultats à la disposition du public.

Pour Test Achat, il y a également un risque que le résultat de ces tests porte à confusion. « Le test ne donne un résultat positif que pour les personnes qui excrètent beaucoup de particules virales, et ne détecte donc pas les personnes nouvellement infectées » explique Julie Frère, porte-parole. « si le consommateur ne fait pas le test correctement, le résultat peut également être négatif. (...). C’est un message qui n’est pas facile à saisir, et qui risque donc de créer un faux sentiment de sécurité. Résultat ? On risque potentiellement d’obtenir le résultat inverse à celui espéré et d’avoir plus de contaminations » craint-elle.