Finale de l’Euro Hockey League: Arthur Van Doren sacré avec Bloemendaal après avoir battu l’Atlètic Terrassa (5-2)

Il n’y a pas réellement eu de la place pour du suspense lors de cette rencontre ultra-dominée par les Néerlandais qui n’ont pas laissé la moindre chance à leurs adversaires du jour, en finale, de l’EHL, à Amsterdam. Les Mussen, qui avaient éliminé le Léopold, aux Shoots-outs, samedi, lors de la demi-finale, ont pris rapidement les devants puisqu’ils menaient déjà 2-0 seulement 5 minutes de jeu grâce à Yannick van der drift et Thierry Brinkman. Les 2 équipes devaient ensuite affronter une véritable tempête de neige durant près de 10 minutes mais cela n’empêchait pas Pau Cunill, qui évoluait toujours au sein de l’équipe B catalane, en novembre dernier, de réduire le score sur penalty et d’inscrire son 3e but du week-end. Mais Bloemendaal évoluait réellement un niveau au-dessus et Florian Fuschs redonnait 2 buts d’avance à ses couleurs avant la pause. En seconde période, Thierry Brinkman et Tim Swaen mettaient un terme aux derniers espoirs espagnols avant que Jordi Bonastre ne donne son allure définitive, au score, à la 59e minute.

« Nous n’avons jamais été mis en difficulté »

Les Néerlandais et Arthur Van Doren pouvaient laisser échapper leur joie même si la fête n’était pas celle attendue. « C’est vrai que nous n’avons jamais été mis en difficultés par les Catalans. Après notre demi-finale assez moyenne face au Léopold, nous avons, enfin, montré bien plus de fluidité et d’énergie dans le jeu. Et Terrassa n’a jamais eu l’occasion de se mettre en bonne position pour gagner ce match. Nous méritons amplement ce nouveau titre européen. Je suis très fier de le remporter. C’est évident que la situation est plutôt inédite avec ce tournoi organisé à huis clos. C’est une saison bizarre pour toute le monde et nous aurions aimé fêter ce trophée avec nos supporters. Mais c’est la réalité actuelle. Maintenant, nous allons tout mettre en œuvre pour aller décrocher un nouveau titre de champion des Pays-Bas. Chaque semaine, nous essayons de monter en puissance. Toutefois, il est très difficile de remporter le titre en Hoofdklasse. Il faut être réellement au sommet de son art. Nous sommes actuellement déjà qualifiés pour les Playoffs. Maintenant, nous voulons terminer la phase régulière en tête pour assurer notre participation à l’EHL, la saison prochaine, afin de pouvoir défendre notre titre européen sur le terrain. »

Bloemendaal devient ainsi le premier club à remporter 4 fois la compétition après ses succès de 2009, 2013 et 2018. Le club, qui occupe la tête du championnat néerlandais à 5 journées du terme, vise évidemment un nouveau titre, et succède au Waterloo Ducks, vainqueur de l’édition 2019.