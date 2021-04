La police de Tournai arrête deux chameaux et un dromadaire (photos et vidéos)

La police de Tournai a été avisée, la nuit de dimanche à lundi, de la présence d’un dromadaire et de deux chameaux dans le village de Marquain. Les animaux ont été capturés et placés provisoirement dans une prairie. « On ne connaît toujours pas le propriétaire de ces animaux », a indiqué le bourgmestre de Tournai.

« À quelques jours près, cela aurait pu passer pour un canular du 1er avril. Les faits sont pourtant bien réels. Malgré les recherches, on a toujours pas eu connaissance du propriétaire des animaux. Dès ce mardi, nous allons prendre contact avec le parc animalier ’Pairi Daiza’ afin qu’il puisse recueillir les animaux », explique le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois.