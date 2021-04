Zulte Waregem s’impose difficilement contre Eupen et s’accroche dans la course aux Playoffs

Eupen s’est incliné 2-1 sur le terrain de Zulte Waregem dans un match de la 32e journée de Jupiler Pro League lundi. Les Pandas avaient ouvert le score via Peeters mais le Essevee a inversé la tendance après la pause grâce à Pletinckx (59e) et De Bock (82e).

Après le repos, Zulte Waregem se montrait plus menaçant et parvenait à égaliser via son jeune capitaine Ewoud Pletinckx (59e). Théo Defourny, le portier eupenois, était souvent mis à contribution et les Germanophones ne parvenaient plus à amener le danger devant le but flandrien.