Ives Serneels, coach des Red Flames, avant les amicaux contre la Norvège et l’Irlande : «Je vais donner une chance à de nombreuses joueuses»

Ces deux matches d’entraînement servent de préparation au début de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2023, qui n’est prévue qu’en septembre. Serneels veut profiter des prochains mois pour peaufiner le jeu des Red Flames. «Je vais donner une chance à de nombreuses joueuses lors des deux matchs», a déclaré le sélectionneur national. «J’ai un grand noyau et je vais l’utiliser. Une évaluation suivra après les duels. L’objectif est de travailler progressivement vers un groupe de 20 à 23 joueurs en vue des qualifications pour la Coupe du monde et bien sûr du Championnat d’Europe de l’année prochaine, même si ce tournoi est encore loin.»

En février, les Belges ont joué des rencontres de préparation contre les Pays-Bas et l’Allemagne, deux véritables pays du top mondial. Après une lourde défaite 1-6 contre les ’Oranje’, une défaite 2-0 en Allemagne a suivi. «Pour moi, le niveau de la Norvège se situe entre les Pays-Bas et l’Allemagne d’une part, et nous d’autre part. Ce sera un bon test. La Norvège a des joueuses physiquement fortes et grandes, mais il y a aussi des opportunités pour nous. Je suis curieux de savoir ce que mon équipe va montrer. Parfois, nous avons un problème lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons sur le terrain, c’était très clair contre les Pays-Bas. C’est pourquoi je suis impatient de voir comment mes joueuses vont se comporter contre la Norvège, mais aussi contre l’Irlande. On s’attend à ce que ce soit deux matches différents, mais c’est une nouvelle occasion pour elles d’acquérir de l’expérience au plus haut niveau.»