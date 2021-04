L’ex-Diable rouge Steven Defour annonce la fin de sa carrière (vidéo)

L’ancien footballeur international Steven Defour a annoncé lundi sur son compte Instagram qu’il allait mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel à la fin de cette saison. Le milieu de terrain qui fut Soulier d’Or en 2007 aura 33 ans le 15 avril. Il a porté le maillot des Diables Rouges à 52 reprises et a inscrit deux buts entre 2006 et 2017. Il a joué un match en Coupe du monde contre la Corée du Sud en 2014 au Brésil où il a été exclu à la 45e minute. Il avait annoncé sa retraite internationale en mai 2018 à la suite de sa non-sélection pour le Mondial en Russie.

Defour a joué successivement dans les rangs professionnels à Genk (2005-06), au Standard (2006-11), au FC Porto (2011-14), à Anderlecht (2014-16), à Burnley (2016-19), à l’Antwerp (2019-20). Il avait rejoint son dernier club formateur du FC Malines le 15 octobre. Il n’y a joué que seize rencontres, treize en Jupiler Pro League.

Il a remporté le titre de champion en Belgique avec le Standard en 2008 et 2009 et au Portugal avec Porta en 2012 et 2013. Il a aussi gagné une Coupe de Belgique en 2011.