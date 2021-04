Vincent Kompany frustré malgré le gros résultat d’Anderlecht sur la pelouse de l’Antwerp (1-4): «Je n’aime pas le but qu’on a encaissé» (vidéo)

Il faut croire que Vincent Kompany ne se satisfait jamais de quoi que ce soit en tant qu’entraîneur d’Anderlecht. Le T1 reconnaît la bonne prestation de ses gars, mais il avoue que quelque chose le chiffonne quand même… « C’est un bon match, mais je n’aime pas le but qu’on a encaissé », a-t-il déclaré au sortir du match. « Dans mon esprit, je suis déjà tourné vers le match contre Bruges. Ce résultat peut surprendre beaucoup de monde, mais, moi, pas du tout. Mon rôle à moi maintenant est de ressaisir les gars et faire en sorte qu’ils soient prêts pour le prochain challenge. Je dois toujours être le plus vigilant quand ça va bien. »

Le coach a tout de même reconnu ce qui lui avait plus dans la prestation de son groupe. « L’équipe a fait preuve d’une bonne gestion du match. Elle est restée calme dans les moments où il fallait rester calme et elle est allée vers l’avant avec des passes et de la profondeur quand il fallait aller vers l’avant. Je suis frustré du but encaisse par souci de perfection. »

Il reste désormais deux matchs à Anderlecht pour confirmer sa place dans les Playoffs 1, en commençant par Bruges dimanche prochain. « Avec Anderlecht, on sait toujours ce qu’il y a à faire, on doit toujours gagner. Mais je raisonne dans une attitude de progression envers mes joueurs. Yari (Verschaeren) et El Hadj ont fait un match impressionnant pour leur âge, ils ont montré du potentiel mais sans travail il n’y a rien. On doit donc rester concentrés là-dessus. »