Premier League: sur le banc lors des cinq derniers matchs, Michy Batshuayi joue enfin et offre le partage à Crystal Palace contre Everton (1-1)

À l’heure d’aborder le « money-time », quart de finale aller ce soir à Madrid, et le long et serré sprint pour la 4e place en Premier League, Jürgen Klopp a un sourire encore plus large qu’à l’accoutumée. Les pièces d’un puzzle qu’il a sans cesse dû construire et reconstruire tout au long des 6 derniers mois semblent enfin s’emboîter naturellement, sans forçage.