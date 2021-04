Ses titres avec le Standard, son but en Écosse avec les Diables rouges…: revivez la carrière de Steven Defour en 5 dates (photos et vidéo)

Arrivé au Standard en 2006 en provenance de Genk, Steven Defour s’intègre rapidement chez les Rouches. Lors de sa première saison, il inscrit d’ailleurs 4 buts pour 7 passes décisives. L’exercice suivant est plus discret au niveau des statistiques, mais le Malinois remporte un titre de champion de Belgique qui manquait aux Liégeois depuis 1983. Il enchaîne l’année d’après avec des chiffres qui reflètent davantage son talent : 4 buts pour 9 passes décisives. Et un deuxième titre de champion à la clé.

Au terme de la spectaculaire saison du Standard en 2007-2008, Steven Defour reçoit le Soulier d’or belge. À la 31e journée, les Rouches affrontent Anderlecht et sont alors toujours invaincus en championnat. Ils ne connaîtront leur première et unique défaite que la semaine d’après, à Charleroi (2-1). Bref, Defour est le meilleur joueur de Pro League. Et ce prix, ce n’est ni plus ni moins que Zinédine Zidane qui lui remet en mains propres avant le coup d’envoi du choc face aux Mauves. Deux légendes de deux univers différents, mais deux légendes quand même…

La Coupe de Belgique avec le Standard

Pour son avant-dernière saison avec le Standard, en 2010-2011, Steven Defour écrit de nouveau une page de l’histoire des Rouches en remportant la première Coupe de Belgique du club depuis 1993. Cette fois, il est capitaine pour affronter Westerlo en finale et il joue toute la rencontre. D’abord Mangala, puis un contre-son-camp de Mravac, décident de l’issue de la rencontre (2-0).

Son but avec les Diables rouges en Écosse

Alors qu’il n’était pas forcément attendu dans le onze de base de Marc Wilmots pour affronter l’Écosse dans le cadre des qualifs pour le Mondial 2014, Steven Defour sauve la soirée des Diables rouges. On est le 6 septembre 2013 et la Belgique cherche à se qualifier pour une première Coupe du monde depuis celle de 2002. Defour se charge du premier but, après avoir repris une magnifique passe de Kevin De Bruyne. Mirallas s’occupe du deuxième. La suite, on la connaît : les Diables se qualifient et atteignent les quarts de finale de la compétition.

Son but à Manchester United avec Burnley

En 2017-2018, Defour est en plein dans son aventure anglaise avec Burnley. Titulaire contre le Manchester United de Romelu Lukaku, fin décembre 2017, l’ancien Standarman inscrit un superbe coup franc. Son tir des 25m a envoyé le ballon dans la lucarne de David De Gea, mais les Mancuniens ne se sont pas laissés faire et ont accroché le partage (2-2).