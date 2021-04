Le nombre d’examens pratiques du permis de conduire a baissé de près d’un tiers en Wallonie

La crise sanitaire a provoqué une baisse en 2020 de 31 % du nombre d’examens pratiques à la conduite passés en Wallonie, selon les chiffres du SPW Mobilité et Infrastructure, relayés par Sudpresse mardi.

Ainsi, 47.333 examens pratiques ont été passés l’an dernier en Wallonie, contre 68.983 un an plus tôt. « Les centres ont été fermés en avril à cause du confinement. On a aussi remarqué une forte baisse en novembre », détaille pour Sudpresse Serge Toussaint, porte-parole du Service public de Wallonie.