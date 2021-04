La Boum 2: les organisateurs s’adressent à Annelies Verlinden

Plus de 1.500 personnes ont répondu qu’elles participaient et 3.000 qu’elles étaient intéressées par La Boum 2 au bois de la Cambre. Mais ici plus question d’un poisson d’avril, les organisateurs souhaitent organiser l’évènement, dont la date définitive dépendra de la réponse de Annelies Verlinden.

Les organisateurs répondent en effet à la lettre ouverte de la ministre de l’Interieur : « Nous nous permettons de vous répondre et de relever votre défi tout en vous en proposant un autre. En effet, nous avons trouvé une occupation à proposer aux jeunes afin qu’ils trouvent le temps moins long avant d’apercevoir la lumière au bout du tunnel. Nous proposons donc à la jeunesse en manque de liberté, de fêtes, d’amour et de câlins comme vous le reconnaissez, d’imaginer et d’organiser La BOUM 2 dans le bois de la Cambre en attendant le jour J. Le jour de la délivrance que vous nous promettez d’ici quelques semaines. »