Colruyt, via DATS 24, distribuera gaz et électricité 100% verte et belge aux particuliers

A partir de ce mardi, DATS 24, fournisseur de carburant du groupe Colruyt, distribuera du gaz et de l'électricité 100% verte et belge aux ménages et clients particuliers en Flandre et en Wallonie, annonce-t-il mardi.