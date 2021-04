Bruxelles, Namur, Fagnes…: la neige a fait son retour en Belgique (vidéos)

Vestes, manteaux et bonnets seront de sortie pour les promenades de mardi, le mercure oscillant entre 0 et 6ºC seulement. Le vent soufflera en outre modérément, et assez fort au littoral, avec des rafales pouvant aller jusqu’à 60 km/h.

Le temps restera variable mardi soir et pendant la nuit. Les averses hivernales diminueront progressivement en intensité sur l’ouest et les régions frontalières de la France. Le nord-est et l’est de la Belgique seront eux frappés en fin de nuit par une ligne d’averses. Les flocons de neige tomberont encore sur l’Ardenne. Les températures chuteront à -5ºC en Hautes Fagnes et 3ºC en bord de mer. Le vent restera soutenu, des rafales de 60 à 65 km/h étant prévues, surtout à la Côte.