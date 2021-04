Ligue des champions: voici le plan anti-Benzema de Klopp avant Real Madrid-Liverpool

Trois ans après la finale Real Madrid-Liverpool, Zinedine Zidane et Jürgen Klopp se retrouvent ce mardi soir à Madrid. Entre-temps, le Français a quitté, puis retrouvé le banc de « la Maison Blanche », actuelle 2e de la Liga.

Et le technicien allemand a ramené Liverpool dans la cour des grands, avec une Ligue des champions, une Supercoupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs en 2019, et en 2020 le championnat d’Angleterre que les Reds convoitaient depuis trois décennies.

Cette affiche entre deux clubs qui additionnent 19 sacres européens (13 pour le Real, 6 pour les Anglais) reste un classique, même si un joueur peut toujours faire la différence tellement il y aura de talent sur la pelouse.