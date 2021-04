Le taux de chômage à 8,3% dans la zone euro en février

En Belgique le taux de chômage s'élevait à 5,7% en février dernier, soit 292.000 personnes sans emploi.

Eurostat estime qu'en février 2021, 15,953 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 13,571 millions dans la zone euro. Par rapport à janvier 2021, le nombre de chômeurs a augmenté de 34.000 dans l'UE et de 48.000 dans la zone euro. Par rapport à février 2020, le chômage a augmenté de 1,922 million dans l'UE et de 1,507 million dans la zone euro.

En février 2021, 2,967 millions de jeunes (de moins de 25 ans) étaient au chômage dans l'UE, dont 2,394 millions dans la zone euro.