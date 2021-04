Le droit de vote bientôt rabaissé à 16 ans pour les européennes

Lors du prochain scrutin européen, les jeunes pourront voter dès 16 ans pour la première fois, rapportent nos confrères du Morgen. Ce plan a été finalisé dans l'accord de coalition fédéral, fin de l'année dernière. Les moins de 18 ans ne pourront pas aller dans l'isoloir comme ça. Ils devront s'inscrire sur les listes électorales avant le jour du scrutin.

Pour les partis Vivaldi, l'abaissement de l'âge du droit de vote fait partie du "renouveau démocratique", un ensemble de mesures destinées à restaurer la confiance dans la politique. La réforme devrait également garantir que les préoccupations des jeunes soient davantage prises en compte. "Nos jeunes de 16 ans ont déjà de nombreux droits et obligations. Ils ont le droit de travailler et donc de payer des impôts, mais ils n'ont pas le droit de voter. Ce n'est pas logique", déclarent les députés Open Vld Egbert Lachaert et Patrick Dewael.