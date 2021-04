Qvax, Doctena: le guide pour tout comprendre aux listes d’attente vaccinales

A partir de ce mardi, un nouvel outil de prise de rendez-vous sera mis en place pour gérer l’afflux des volontaires « last minute », dans les centres de vaccination en Flandre et en Wallonie. Bruxelles a décidé de faire appel à la plateforme en ligne Doctena, jugée plus simple, pour gérer les rendez-vous pour les vaccinations en Région bruxelloise.

En Wallonie

Les 9 grands centres wallons et un petit nombres de centres plus petits sont concernés par la plateforme Qvax, les autres centres utilisent leur propre liste de réservistes. Le nouvel outil doit permettre d’accélérer la campagne de vaccination et « d’atteindre au plus vite l’immunité de groupe » en utilisant « absolument chaque dose ».