Eneco remarque les effets du coronavirus et du temps clément

L'entreprise a été confrontée, selon elle, à des prix de vente plus bas pour l'électricité et le gaz. Son chiffre d'affaires a atteint 4,1 milliards d'euros contre plus de 4,3 milliards d'euros en 2019. Celui de l'électricité plus spécifiquement en Belgique et aux Pays-Bas a baissé mais a été compensé par une reprise en Allemagne.

Le résultat net a augmenté de 48%, à 118 millions d'euros. Selon Eneco, cette hausse s'explique notamment par la mise en service des nouveaux parcs éoliens de Borssele III et IV en Zélande.

La société a pour objectif de presque doubler sa propre capacité de production durable à environ 3.200 mégawatts d'ici 2025.