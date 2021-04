L’Excel Mouscron n’a pas les garanties financières pour assurer sa continuité

L’Excel Mouscron n’a jusqu’à présent pas obtenu sa licence pour le football rémunéré et se dirige actuellement vers une relégation administrative en D1 amateurs, à moins que les dirigeants trouvent une solution et parviennent à convaincre la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport.

Le nœud du problème se trouve dans le financement du club. Gérard Lopez, propriétaire de l’Excel via sa société Jogo Bonito Group, s’est vu refuser les emprunts qu’il a introduits auprès de ses partenaires financiers. L’ancien président du LOSC se trouve dès lors dans l’incapacité d’apporter une lettre de confort, indispensable pour prouver et assurer la continuité du club aux yeux de la commission des licences. L’homme d’affaires luxembourgeois recherche donc un repreneur en urgence, à la condition sine qua non que les joueurs de Jorge Simao assurent le maintien sportif, ce qui n’est pas encore gagné.

A noter encore que les joueurs hurlus n’ont pas encore perçu leur salaire du mois de mars, ce qui irrite d’ores et déjà une partie du vestiaire. La sérénité est loin d’être de mise à l’Excel, qui lutte pour sa survie sur deux fronts.