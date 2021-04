Roland-Garros: un décalage de quelques jours est envisagé par les autorités françaises

Fin mars, Gille Moretton, le nouveau président de la Fédération française de tennis (FFT), avait indiqué travailler à quasiment tous les scénarios, les seuls qu’il «n’osait pas» envisager étant les extrêmes: la jauge de public à 100% et l’annulation pure et simple.

«Pour l’instant, on est dans la course, le tournoi est à la date prévue (23 mai-6 juin). Mais si on nous annonce un confinement général pendant deux mois, on sera forcément amenés à prendre des mesures», a-t-il reconnu. Le pire étant l’annulation pure et simple, mais «je n’ose pas imaginer ça», avait ajouté le président de la FFT, élu le 13 février.