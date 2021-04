France, Allemagne, Pays-Bas: comment évolue la pandémie dans les pays voisins

En France, le nombre total de malades du Covid-19 accueillis à l’hôpital ne cesse de progresser, à 29.907 lundi, dont plus de 5.400 en service de réanimation, bien au-dessus du pic de la 2e vague (4.900 mi novembre) et de moins en moins loin de celui de la première vague (7.000 en avril 2020). «Il est possible qu’on s’en approche», a reconnu lundi le ministre de la Santé, Olivier Véran, tout en assurant que la capacité était désormais portée à «8.000 lits de réanimation armés».

«Les services ne sont pas débordés, l’hôpital s’adapte», mais «il y a des déprogrammations de plus en plus importantes qui permettent de libérer du personnel pour l’affecter à la prise en charge des patients Covid», a souligné sur Cnews le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux.