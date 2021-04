En 2022, des trains de nuit pour relier Bruxelles à Amsterdam, Berlin et Prague (2)

"Le lancement de notre nouvelle liaison est prévue pour 2022", indiquent-ils dans un communiqué de presse. Au mois d'avril, si les plans sont respectés. La destination finale sera dans un sens comme dans l'autre atteinte en matinée, tandis que le train quittera le pays d'origine en début de soirée. À bord, il y aura des sièges normaux mais aussi des couchettes, et les voyageurs pourront bénéficier du wifi et de café.

Le mois dernier, deux particuliers néerlandais ont présenté leur initiative "European Sleeper", un train de nuit pour relier Amsterdam à Bruxelles. Les autres destinations et partenaire sont désormais connus: European Sleeper s'allie à RegioJet, une entreprise privée de trains et bus tchèque.

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet se réjouit de cette initiative. "Pour la liaison Bruxelles-Amsterdam-Prague, des contacts ont déjà eu lieu entre les deux sociétés initiatrices du projet et la SNCB afin d'envisager des collaborations concrètes au service des voyageurs. Je soutiendrai pleinement la SNCB dans cette ambition commune de promouvoir le train comme alternative responsable, confortable et durable afin de limiter ces vols en avion de courtes distances. C'est bon pour les voyageurs et pour notre environnement", indique le ministre écologiste. Il s'est également réjoui du projet mené par la société belge Moonlight Express, qui reliera Bruxelles et Berlin, via Liège.