Mouctar Diakhaby victime de racisme: le joueur adverse nie les faits

Cala a tenu une conférence de presse pour donner sa version des faits. « Lors d’une action de jeu avec le joueur (Diakhaby), je reçois un coup. Je proteste, comme tout le monde, et alors que je cours en arrière, le joueur m’apostrophe. Je reviens (vers lui), je lui dis ‘laisse moi tranquille’ et je continue à courir », a expliqué le défenseur de Cadix.

C’est à ce moment-là que Diakhaby l’aurait accusé d’avoir proféré une insulte raciste. « Je lui ai dit ‘rassure-toi, je n’ai pas dit ça’. Il me pousse. Je lui répète ‘rassure-toi, je n’ai rien dit’», a poursuivi Cala, qualifiant de « cirque » les suites données à l’incident.

« On m’a jugé avant la fin du match, sans écouter ma version », a-t-il estimé, assurant qu’il n’y avait « pas de racisme dans le football espagnol ».

Diakhaby a lui répété ses accusations dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Deux jours plus tard, je suis plus tranquille et je veux parler. Dimanche à Cadix il y a une action durant laquelle un joueur m’insulte », a-t-il déclaré.

« C’est intolérable, je ne peux pas laisser passer ça. Vous avez tous vu mes réactions. Cela ne doit pas arriver dans la vie normale et surtout dans le football qui est un sport de respect », a ajouté le Français.

Lors du match, finalement gagné 2-1 par Cadix, les joueurs de Valence avaient quitté brièvement le terrain lorsque leur coéquipier avait dit avoir été insulté. Le match avait repris après dix minutes, mais Diakhaby avait été remplacé et n’était pas revenu sur la pelouse.

A la suite de la conférence de presse de Cala, le club de Valence a publié mardi un communiqué intitulé, « Juan Cala, nous ne te croyons pas », jugeant que le joueur de Cadix avait « perdu une occasion d’assumer son erreur et de demander pardon ».

La Ligue espagnole de football avait annoncé lundi avoir ouvert « une procédure » pour faire la lumière sur l’incident à l’aide de la vidéo du match.