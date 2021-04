Disparition d’Estelle Mouzin: Monique Olivier reconnaît avoir aidé Michel Fourniret à transporter le corps

Lundi, nos confrères de FranceInfo annonçaient que Monique Olivier, l’ex-épouse de Michel Fourniret, reconnaissant avoir joué un rôle dans la séquestration d’Estelle Mouzin dans les Ardennes. « Elle n’était pas en Seine-et-Marne [département où l'enfant a été enlevée] mais était présente au moment où Estelle était dans les Ardennes, vivante », a précisé maître Seban, un des avocats d’Eric Mouzin, le père de la fillette. « Ce sont des déclarations qu’elle n’avait pas faites jusque-là et que Michel Fourniret n’avait pas faites non plus. »

Ce mardi, nos confrères du Parisien affirment que Monique Olivier a également admis avoir assisté son mari lors du transport du corps de la fillette dans un bois des Ardennes. Cette information confirme une hypothèse longtemps envisagée par la juge d’instruction Sabine Khéris selon laquelle Estelle Mouzin aurait bien été séquestrée durant plusieurs heures par Michel Fourniret.