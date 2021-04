Le vice-président du Standard Michel Preud’homme successeur de Martinez à la tête des Diables rouges? «C’est dans un coin de sa tête…» (vidéo)

Il y a quelques jours à peine, celui qui est actuellement vice-président et conseiller sportif au sein du matricule 16 était donné partant vers la République Démocratique du Congo. Après un parcours qualificatif pour la CAN plus que décevant, les Léopards ont manqué la qualification pour la célèbre coupe africaine, ce qui n’était plus arrivé depuis 2013… Une terrible désillusion pour Jackson Muleka et ses coéquipiers, qui a mis le sélectionneur Christian N’Sengi dans une position plus que délicate. Et, selon des rumeurs assez persistantes, le candidat en pôle position pour sa succession est… Michel Preud’homme !

Toutefois, ces bruits de couloir n’ont jamais été confirmés. Et certains spécialistes ne sont pas dupes. Comme, notamment, Thierry Luthers, qui voit là-dedans une manœuvre de… Paul-José M’Poku, ancien capitaine des Rouches ! « Je n’y crois pas », a raconté le journaliste liégeois sur le plateau de La Tribune ce lundi. « Je pense qu’il y a beaucoup de lobbying de la part de Paul-José M’Poku, qui aimerait voir son ancien coach devenir son sélectionneur en équipe nationale. »

Toujours selon le chroniqueur de l’émission « Le Grand Cactus », l’ex-portier a un tout autre projet en tête : il souhaiterait devenir… sélectionneur des Diables rouges ! « Je crois qu’il a toujours les Diables dans un coin de sa tête », poursuit-il. « Je ne suis pas sûr que Roberto Martinez va rester à la tête de notre équipe nationale après ce grand tournoi-ci. Surtout si Pini Zahavi lui trouve un grand club, avec un contrat bien lucratif… Je pense que, dans sa stratégie, Michel Preud’homme se voit, une fois dans sa vie, entraîner les Diables rouges. »