Neige, averses...: voici les prévisions météo des prochains jours

Ce mardi après-midi, le temps restera variable avec quelques éclaircies mais aussi des champs nuageux encore nombreux et à l'origine d'averses de pluie, de neige fondante ou de neige, rapporte l’IRM. Par endroits, ces averses pourraient d'ailleurs être ponctuées de quelques coups de tonnerre et d'un peu de grésil. En haute Belgique, les précipitations continueront de tomber sous forme de neige, ajoutant ainsi quelques centimètres supplémentaires à la couche de neige existante.

Ce soir, on prévoit encore quelques averses de neige fondante ou de neige, mais la tendance aux averses s'estompera pour laisser place à un temps temporairement plus sec sous une nébulosité variable à abondante. En fin de nuit, une nouvelle zone de précipitations touchera le nord-est du pays. Par endroits, une petite couche de neige pourrait à nouveau se former en Campine. Les minima se situeront entre -5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et +3 degrés à la mer. Dans le centre du pays ainsi qu'en Campine, les minima proches ou légèrement inférieurs à 0 degré rendront les routes localement glissantes. Le vent de nord-ouest sera modéré. A la mer, il sera plutôt assez fort à fort avec encore des rafales jusqu'à 60 km/h.

Mercredi La journée de mercredi débutera avec des chutes de neige fondante ou de neige dans le nord-est et le centre du pays, et des chutes de neige en Ardenne. Ensuite, le ciel deviendra variable à très nuageux avec encore quelques giboulées, principalement sur le nord et l'est du pays. Ailleurs, le temps sera sec à une averse près. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés dans l'ouest du pays. Dans l'intérieur des terres, le vent assez fort de secteur nord-ouest deviendra modéré dans le courant de l'après-midi. A la mer, le vent de nord-ouest sera d'abord encore assez fort à fort, avant de devenir là aussi modéré. Des rafales de 60 km/h ou un peu plus seront possibles.