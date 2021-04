Un château remarquable en vente en région liégeoise (photos)

En quatre points

Par Marie-Eve Rebts

Situation

Ce château-ferme est situé au cœur de Pailhe, une division de la commune de Clavier. On retrouve aux alentours un ruisseau, quelques bâtiments de pierre ou encore une route principale avec des arrêts de bus. Cet axe permet de rejoindre les quelques commerces et facilités de Havelange ou Modave en cinq minutes à peine en voiture, et la nationale 4 en une dizaine de minutes. La région et son cadre naturel sont propices au tourisme ou à une seconde résidence, tout en étant proches (environ 20 minutes en voiture) de plusieurs villes comme Huy, Ciney ou encore Marche-en-Famenne.

État général

Certains éléments de la propriété ont été construits aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le château possède beaucoup de caractère et est agrémenté de moulures, cheminées, portes et sols anciens… Plusieurs rénovations y ont apportées ces dix dernières années : mise en conformité du système électrique, nouvelles cuisine et salles d’eau, restauration de la toiture… Quelques travaux restent encore à prévoir, dont le remplacement des châssis en simple vitrage, la modernisation d’une ou l’autre salle de d’eau ou encore quelques finitions. La grange et l’orangerie sont quant à elles équipées de châssis double ou triple vitrages, leurs aménagements sont récents mais il reste encore du potentiel à exploiter. D’un point de vue énergétique, l’ensemble du site est raccordé à des panneaux solaires. Une chaudière à pellets alimente le chauffage et une autre au mazout est présente pour prendre le relais si besoin.

Disposition

La propriété se compose d’un parc aménagé et de trois bâtiments distincts : le château, l’orangerie et la grange. Cette dernière accueille un espace piscine et spa et son étage offre un grand espace à aménager. L’orangerie, quant à elle, constitue une habitation complète avec deux chambres, deux salles d’eau et un deuxième niveau également aménageable. Dans le château, le rez est consacré à la cuisine et à plusieurs grandes pièces de réception : salon avec feu ouvert, salle à manger, salle de billard… Le premier étage rassemble quatre grandes chambres et trois salles d’eau, alors que le second est dans un état plus brut mais héberge néanmoins cinq chambres et salles d’eau supplémentaires. Le bâtiment est cavé et possède un grand grenier inexploité.

Prix

La propriété est actuellement affichée au prix de 1.250.000 euros. Le gîte installé dans le château est particulièrement prisé et peut offrir des revenus locatifs d’environ 4.500 euros par mois. D’autres exploitations restent bien sûr envisageables.