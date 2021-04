Europa League: soupçonné de racisme, Ondrej Kudela (Slavia Prague) suspendu pour le déplacement à Arsenal

Sur les images télévisées, on voit Kudela, la main lui couvrant la bouche, adresser la parole à Glen Kamara. Ce dernier est devenu furieux dans la foulée. Le milieu de terrain du club écossais a demandé à l’UEFA de passer à l’action. «Il est temps d’adopter une approche zéro tolérance.»

Le Slavia a nié en bloc ces accusations et a défendu son joueur. Le club tchèque avait annoncé ne pas pouvoir compter sur Kudela pour le déplacement à Londres car il souffrait de «contusion au nez et de fièvre» et prenait des «antibiotiques» après avoir été touché en sélection lors du match de qualification au Mondial 2022 au pays de Galles, dans le groupe des Diables Rouges.