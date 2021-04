TousAvecKehrer: les supporters du PSG se mobilisent pour contrer une vague d’insultes envers Thilo Kehrer

Indisponible pour cause de coronavirus, Alessandro Florenzi ne participera pas au quart de finale de Ligue des champions avec le PSG contre le Bayern, ce mercredi. Du coup, c’est Thilo Kehrer qui prendra place dans le couloir droit parisien. Peu apprécié dans la communauté de fans du club, l’Allemand a été la cible de commentaires négatifs, mais surtout de réactions plus violentes verbalement. Face à cette vague d’insultes, le #TousAvecKehrer a été lancé sur Twitter par d’autres supporters pour soutenir le joueur et dire stop à l’abus dans la liberté d’expression des supporters les plus virulents.

Le hashtag a rapidement filé en tendance sur Twitter. De quoi donner de la force au joueur de 24 ans qui en aura bien besoin pour affronter les géants du Bayern.