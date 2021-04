Les employés des TEC wallons en grève ces mardi et mercredi (2)

La CSC Services publics a déposé un préavis de grève pour mardi et mercredi pour les employés des TEC wallons, a indiqué mardi le syndicat par communiqué. Elle dénonce le fait que le télétravail n'ait fait l'objet d'aucun accord collectif alors que les employés y sont soumis depuis plus d'un an. La circulation des bus n'a pas été perturbée par l'action, selon le porte-parole du TEC, Stéphane Thiery.