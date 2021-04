L’entraîneur du Standard Mbaye Leye admiratif du talent de son attaquant Jackson Muleka: «Il peut devenir l’un des meilleurs!» (vidéo)

Le Congolais a, à nouveau, fait parler la poudre en seconde période, relançant les Rouches dans cette rencontre. D’un but comme il sait si bien le faire : profitant d’un centre bien adressé, jaillissant devant son adversaire et touchant parfaitement le cuir, tel le vrai renard des surfaces qu’il est. « C’est inné chez moi. Je travaille ça depuis tout petit, j’ai ça dans le sang », explique le principal intéressé.

« Je ne le connaissais pas avant cette rencontre, mais j’ai appris à le connaître. Physiquement, il est solide, il faut y aller pour le bouger. » À la mi-temps de la rencontre entre le Standard et La Gantoise, Michael Ngadeu ne tarissait pas d’éloges concernant son opposant direct, Jackson Muleka. Et il avait visiblement raison de s’en méfier.

Un sens du but qui lui a permis de planter sa septième rose de la saison, la cinquième en championnat. Preuve que l’ancien meilleur buteur du championnat congolais retrouve peu à peu ses sensations. « Je suis en train de retrouver ma forme. Petit à petit, je reviens, et ça me fait du bien d’aider l’équipe. Je me sens bien mieux désormais, et ça me rend heureux. »