Ligue des champions: le Real Madrid affronte Liverpool, Manchester City reçoit le Borussia Dortmund (direct à 21h)

Empêtrés dans une spirale négative dont ils ne parviennent pas à sortir depuis fin décembre, les Zèbres conservent malgré tout un espoir de sauver leur saison en se hissant en Playoffs 2. Et c’est à cet espoir que préfère se raccrocher aujourd’hui Karim Belhocine, minimisant quelque peu un bilan pourtant alarmant. Une victoire dans la rencontre d’alignement de ce mercredi au Beerschot lui donnerait en partie raison puisque les siens retrouveraient le Top 8, et s’offriraient alors « deux finales », à Gand et contre Eupen, pour clore la phase classique…