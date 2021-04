1er de la 2e étape du Tour du Pays basque, Alex Aranburu ne veut pas se battre pour le classement: «Je continuerai à faire de mon mieux»

Aranburu est passé à l’attaque à 10,4 km de l’arrivée et a immédiatement réussi à créer un bel écart dans une descente très technique. « Nous savions qu’il y aurait du mouvement dans la montée finale mais la descente a également été très importante. Dans la dernière partie de la montée, Omar (Fraile, ndlr) a essayé et quand ils l’ont contré, c’était à mon tour d’essayer. J’ai creusé un petit écart et j’ai continué à toute vitesse jusqu’à l’arrivée. C’est ma première victoire dans une course WorldTour et j’en suis très fier », a raconté le Basque, qui a terminé 6 du Circuit Het Nieuwsblad et 7e de Milan-Sanremo.

« J’ai bien commencé cette saison mais je n’ai pas encore réussi à gagner une course. S’imposer devant ses supporters est très spécial. Si l’équipe a déjà obtenu de très bons résultats jusqu’ici, elle a manqué la victoire à chaque fois. J’essaie de devenir un meilleur coureur année après année. Cette saison, j’avais plus de confiance et d’expérience pour les classiques. Lundi, j’ai également réalisé un bon contre-la-montre. »