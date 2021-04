Louvain-la-Neuve: feu vert pour la nouvelle piscine

Le Conseil d’Etat a rejeté le recours introduit en extrême urgence contre l’attribution du marché. Plus rien ne s’oppose désormais à la construction de la nouvelle piscine de Louvain-la-Neuve, ont annoncé en chœur ce mardi les partenaires du projet, à savoir la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ville d’Ottgnies, l’Adeps, l’UCLouvain, la province du Brabant wallon et le centre sportif du Blocry, appelé à gérer cette infrastructure. L’investissement est de 16 millions d’euros. Les travaux devraient débuter en 2022 et s’achever deux ans plus tard, à proximité immédiate du centre sportif et de la piste d’athlétisme couverte. La piscine aura des mesures olympiques : 50 mètres sur 25, soit une augmentation de 66 % de la surface de nage par rapport au bassin actuel. De quoi faire à la fois le bonheur des nageurs amateurs, des étudiants et des sportifs de haut niveau.