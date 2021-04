Pro League: vainqueur 2-4, Saint-Trond a assuré son maintien et Waasland-Beveren reste dernier

Les Beverenois, qui avaient ouvert la marque par Michael Frey (2e), se sont écroulés après l’exclusion d’Aleksandar Kubotic (27e) et de Dries Wuytens (73e). Yuma Suzuki (32e, 85e) et Ilombe Mboyo (52e, 75e) ont offert la victoire aux Canaris malgré un but de Louis Verstraete (78e). Après 32 matches, Saint-Trond (14e) compte 38 points, 7 de plus que Mouscron (17e) alors que Waasland-Beveren reste dernier (28 points).

Par rapport à l’équipe ayant créé l’exploit à Ostende, Nicky Hayen a titularisé Brendan Schoonbaert et Danel Sinani à la place de Leonardo Bertone et d’Aboubakary Koita, qui avait quitté le terrain sur blessure. Peter Maes s’est accroché à la sélection qui a battu Malines 2-1 samedi.