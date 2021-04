Zinho Gano se souvient de ses classes au Lierse en compagnie de Romelu Lukaku: «C’étaient les vacances et il faisait des abdos à 8h» (vidéo)

Aujourd’hui à l’Antwerp, Zinho Gano a croisé Romelu Lukaku au Lierse lorsqu’ils avaient 12 ans. Pour Eleven Sports, le Belge s’est souvenu de cette période avec l’actuel attaquant des Diables rouges. « Nous avons fait beaucoup de bêtises ensemble », avoue-t-il. « Romelu et moi étions les ambianceurs. On rappait dans le bus, on faisait des choses stupides avec les autres joueurs. Ou on faisait peur à l’entraîneur. »

Zinho Gano se souvient surtout de la mentalité de Big Rom, déjà remarquable, enfant. « Je me souviens aussi d’un réveil : c’étaient les vacances, donc on pouvait faire la grasse matinée. Un peu avant 8h, il faisait des abdominaux à côté de moi, sur son lit. Nous avions 12-13 ans à l’époque, ça veut dire beaucoup de choses. Il sait aussi qu’il vient de rien, tout comme moi. »