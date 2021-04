Kylian boude et Junior bout. A leur façon, Mbappé et Neymar ont extériorisé leur frustration. Mécontent des critiques à son égard, le Français n’exclut pas de quitter le pays et donc le PSG. En quête de rythme et de sensations (et d’un nouveau contrat), le Brésilien a vu rouge samedi face à Lille. Les deux atouts de Pochettino sont donc loin d’afficher une mine sereine avant le déplacement de ce soir en Bavière, même pour y affronter un Bayern privé de Robert Lewandowski.