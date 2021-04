Pour Frank De Bleeckere, le FC Bruges ne devait pas obtenir de penalty à Courtrai (vidéo)

Alors que le marquoir indiquait 1-1 entre Courtrai et le FC Bruges samedi dernier, l’arbitre de la rencontre a accordé un penalty aux Brugeois après une légère poussée de Derijck sur Sobol. Un penalty transformé par Hans Vanaken et qui a donné la victoire aux siens. Cependant, cette phase a fait polémique et Frank De Bleeckere a mis les choses au point.

« Dans un duel entre Sobol et Derijck, le joueur du FC Bruges subit une légère poussée dans le dos et s’écroule dans le grand rectangle. Le Referee Department ne s’attend pas à un penalty pour ce contact léger. Pas plus à une intervention du VAR parce que les contacts sur le haut du corps sont jugés de manière subjective et qu’une décision de cette nature ne peut être considérée comme une erreur claire et évidente. De plus, l’intensité du contact est faible. Conclusion : pas de penalty et pas d’intervention du VAR sur cette situation parce qu’il y a un contact entre les deux joueurs », explique le porte-parole du département arbitrage de la fédération dans une vidéo.