OncoDNA et myNEO vont collaborer pour créer des vaccins personnalisés contre le cancer

Les sociétés OncoDNA, une société de théranostique et de génomique spécialisée dans la médecine de précision, et myNEO, une société d'intelligence artificielle spécialisée dans l'identification de cibles en immuno-oncologie vont collaborer pour le développement de vaccins personnalisés pour les patients cancéreux qui n'ont plus d'autres options de traitement, indique mercredi Start it@KBC