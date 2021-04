Coronavirus: presque plus de file d’attente sur la plateforme Qvax

On ne constatait quasi plus de file d’attente, mercredi matin vers 08h00, sur la plateforme Qvax qui permet à la population de se placer dans une liste de réservistes pour un vaccin contre le coronavirus. L’enregistrement est presque immédiat.

Mardi, plus de 600.000 Belges s’étaient rués sur la plateforme et avaient dû prendre leur mal en patience, parfois pendant des heures. Nombre d’entre eux avaient d’ailleurs posté des messages sur les réseaux sociaux, fulminant contre des « problèmes techniques ».

Le nouvel outil Qvax a été développé afin d’utiliser chaque dose de vaccin disponible alors que quotidiennement, dans chaque centre de vaccination, certaines injections ne sont pas utilisées à la suite d’annulations de dernière minute notamment. Concrètement, les personnes volontaires à la vaccination de plus de 18 ans peuvent s’inscrire sur le site www.qvax.be. Plusieurs informations sont requises parmi lesquelles le numéro de registre national, ainsi que les disponibilités des candidats aux vaccins. Pour rappel, ces personnes seront appelées non sur la base du moment de leur inscription, mais bien selon les critères de priorité comme l’âge et les comorbidités. Selon le journal Le Soir, Il y aurait 500 à 1.000 doses « restantes » quotidiennement, pour les « rappelables » inscrits sur Qvax.