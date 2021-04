L’ACFF reçoit une aide de plus d’un million d’euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles

« Pour ce qui est de la partie reversée aux clubs, le Conseil d'Administration de l’ACFF a opté pour une clef de répartition basée sur le nombre d'équipes inscrites de U8 à Seniors et en activité au moment de l'arrêt des compétitions, le 13 octobre dernier. Chaque club recevra ainsi dans les prochains jours un montant de 152 euros par équipe inscrite. Les clubs de la Pro League (D1A/D1B) et de la communauté germanophone ne sont pas concernés par cette subvention. »

« Ce subside vient en plus des 40 euros par affilié promis par la Région Wallonne (via le Ministre des Infrastructures Sportives Jean-Luc Crucke) et du Label ACFF. L'ACFF compte 195.000 joueurs et joueuses répartis en 679 clubs et 6200 équipes. »