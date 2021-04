Kevin De Bruyne prolonge jusqu’en 2025 à City et va devenir le joueur le mieux payé de la Premier League

La nouvelle vient d’être officialisée ce mercredi par Manchester City : encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Kevin De Bruyne le restera pour deux années supplémentaires, soit un bail de 5 ans en tout et pour tout. A l’échéance de son engagement à la fin de la saison 2024-25, le vice-capitaine de l’équipe nationale belge aura alors 35 ans. L’âge où un footballeur peut d’ordinaire considérer avoir bien mérité de la patrie avant de rentrer sous sa tente ou au contraire, le moment de s’offrir une dernière pige dans un pays exotique où on le couvre encore un peu plus d’or.

Mais on n’en est pas encore là puisque l’encre du nouveau contrat de De Bruyne n’est pas encore sèche. Ou plus exactement, elle l’est à peine puisque selon nos informations, l’accord a été scellé dans sa globalité voici une dizaine de jours. Maintenant, la nouvelle a été confirmée du côté de l’Etihad Stadium, placée dans un agenda savamment agencé, juste après la victoire de Manchester City d’hier face à Dortmund et la prestation 5 étoiles de notre international : le maintien en poste du joueur de la saison 2020-21 en Premier League et véritable coqueluche des supporters de Manchester City.

► L’un des plus gros salaires de la planète foot, le plus gros de la Premier League.

► Une double réflexion pour Kevin De Bruyne.