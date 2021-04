Bilan: année en baisse pour Besix Red

A la suite d’un appel d’offres public, Atenor a convenu avec la City of London Corporation d’un protocole d’accord pour l’acquisition d’un bail emphytéotique pour le bâtiment Fleet House, situé New Bridge Street, une opportunité de redéveloppement de quelque 5 000 m². Ce premier projet d’Atenor à Londres est un pas emblématique dans une localisation de premier choix. Fleet House est situé dans l’est de Midtown, à côté du centre de la City. Ce quartier attire un large éventail d’occupants dans les secteurs financiers, professionnels et des technologies, médias et télécommunications. Parmi les principaux figurent Amazon, Deloitte, Goldman Sachs, Saatchi & Saatchi and Unilever. Atenor est dorénavant présent dans dix pays.

