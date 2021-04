Coronavirus: l’espérance de vie en Belgique chute de 82,1 ans à 80,9 ans

Après plusieurs décennies d’augmentation, l’espérance de vie moyenne des Européens a diminué en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus. C’est ce qui ressort des données du bureau européen de statistiques Eurostat. En Belgique, cette baisse est de 1,2 an.

Parmi les membres de l’Union européenne, c’est en Espagne (-1,6 an), en Bulgarie (-1,5 an), en Lituanie (-1,4 an), en Pologne (-1,4 an) et en Roumanie (-1,4 an) que la diminution est la plus marquée. La Belgique se place en 6e position avec l’Italie. En 2019, l’espérance de vie dans notre pays était de 82,1 ans. Un an plus tard, elle est tombée à 80,9 ans.