Gel dans le vignoble français: le Bordelais redoute un bilan "amer"

Les Graves, l'Entre-deux-Mers, le Sud-Gironde (Sauternais et Barsac), les Blaye Côtes de Bordeaux notamment ont été touchés, d'après les premiers retours, mais il est difficile de savoir encore dans quelles proportions, a précisé à l'AFP une porte-parole du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB).

Interprofession comme syndicats viticoles soulignaient qu'il était mercredi trop tôt pour faire le bilan de l'impact sur la récolte, d'autant que des températures négatives étaient encore attendues pour la nuit de mercredi à jeudi, et possiblement la semaine prochaine.

Dans la nuit, de nombreux viticulteurs ont déployé des moyens rodés de lutte contre le gel -bougies entre les vignes, paille brûlée, souffleries d'air chaud- et devaient encore s'y employer dans la nuit suivante. "On peut gagner quelques dizièmes de degrés, mais quand cela atteint -5 -6, on ne peut pas grand chose", a concédé M. L'Huillier.