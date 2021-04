Les comptes d'épargne réglementés, avec un taux d'intérêt minimum de 0,11%, atteignaient un montant total de 297,9 milliards d'euros à la fin du mois de février.

Un an auparavant, et donc avant la crise du coronavirus, les comptes d'épargne réglementés totalisaient 283,7 milliards d'euros et les comptes courants 264,8 milliards d'euros.